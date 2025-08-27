Ünnep
Megkezdte az aláírásgyűjtést december 24. munkaszünetté tételéért a Jobbik
Elindította kedden országos aláírásgyűjtési akcióját a Jobbik Magyarországért Mozgalom annak érdekében, hogy a polgárok eldönthessék: váljon-e munkaszüneti nappá december 24.2025.08.27 12:07MTI
Ezt bejelentő keddi budapesti sajtótájékoztatóján Adorján Béla pártelnök hangsúlyozta: miközben a világ, így térségünk számos államában is munkaszünet ez a nap, Magyarországon évtizedes vita zajlik e kérdésben, holott Jézus Krisztus születésének ünnepe a lelkiség egyik legfontosabb napja, amely "szent és sérthetetlen".
A politikus kiemelte:mpártokon felülállónak tekintik kezdeményezésüket, ezért levélben kérik fel valamennyi politikai és civil szervezet, valamint egyház képviselőit annak támogatására.
Adorján Béla azt közölte: december 23-ig kell összegyűjteniük a 200 ezer érvényes támogató aláírást, ha ez sikerül, akkor nagy valószínűséggel jövő áprilisban szólíthatják az urnákhoz a polgárokat ebben a kérdésben.
Hozzátette: nem kérdéses számára kezdeményezésük sikere, de abban bíznak, hogy a kormány - látva a társadalmi összefogás méretét és az ügy szentségét - úgy dönt, hogy enged a nyomásnak, és még az idén törvénybe foglalja december 24. munkaszüneti nappá tételét.
Kijelentette, a cél az, hogy "legalább erre a napra megszűnjön Magyarországon a bérrabszolgaság és újra helyreáll az emberi méltóság rendje".
Nem azért születtünk a Földre, hogy dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, hogy megélhessük az emberi létünk minden örömét, minden szentségét - fogalmazott a Jobbik elnöke.
