Augusztus 20.
Több mint 12 tonna hulladékot szállítottak el a tűzijáték után
Környezetszennyező, rengeteg munkával jár, eszméletlen mennyiségű erőforrásba és pénzbe kerül, miközben ezer más jobb helye lenne, mi az?2025.08.23 07:19MTI
Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze és szállítottak el a Budapesti Közművek munkatársai az augusztus 20-ai tűzijátékot követően - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
A közlemény szerint a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF 105 munkatársa kézi erővel, valamint 21 takarítógéppel és szállítójárművekkel takarította a pesti és budai rakpartokat, a dunai hidakat és a további érintett fővárosi területeket.
Eközben majdnem negyedmillió liter vizet használtak fel az FKF locsolóautói az utak megtisztítására.
