Augusztus 20.

Több mint 12 tonna hulladékot szállítottak el a tűzijáték után

Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze és szállítottak el a Budapesti Közművek munkatársai az augusztus 20-ai tűzijátékot követően - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.



A közlemény szerint a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF 105 munkatársa kézi erővel, valamint 21 takarítógéppel és szállítójárművekkel takarította a pesti és budai rakpartokat, a dunai hidakat és a további érintett fővárosi területeket.



Eközben majdnem negyedmillió liter vizet használtak fel az FKF locsolóautói az utak megtisztítására.