Augusztus 20.

Több mint 12 tonna hulladékot szállítottak el a tűzijáték után

Környezetszennyező, rengeteg munkával jár, eszméletlen mennyiségű erőforrásba és pénzbe kerül, miközben ezer más jobb helye lenne, mi az?

2025.08.23 07:19MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze és szállítottak el a Budapesti Közművek munkatársai az augusztus 20-ai tűzijátékot követően - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

A közlemény szerint a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF 105 munkatársa kézi erővel, valamint 21 takarítógéppel és szállítójárművekkel takarította a pesti és budai rakpartokat, a dunai hidakat és a további érintett fővárosi területeket.

Eközben majdnem negyedmillió liter vizet használtak fel az FKF locsolóautói az utak megtisztítására.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.