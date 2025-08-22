Botrány
Toroczkai - nem Schadl állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem maga a Fidesz
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en közzétett legfrissebb bejegyzése szerint nem Schadl György állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem legalább egy miniszter, de tulajdonképpen maga a Fidesz - a feljelentést megtették.2025.08.22 15:27ma.hu
A Mi Hazánk Mozgalom első feljelentését tette meg a végrehajtói maffiával összefüggésben, amely szerint a hálózat csúcsán nem Schadl György állt, hanem legalább egy miniszter, sőt valójában maga a Fidesz. A párt közlése alapján a birtokukban lévő bizonyítékokból az is kiderül, hogy fideszes országgyűlési képviselők is Schadl felett helyezkedtek el a rendszerben.
A bejelentés szerint ez magyarázhatja, hogy Orbán Viktor minden parlamenti vita során elutasította a nonprofit végrehajtói rendszer bevezetésére vonatkozó javaslatokat. A Mi Hazánk álláspontja szerint az elmúlt 15 évben, és jelenleg is, a Fidesz irányítja a magyarok százezreit kifosztó végrehajtói maffiát, amelyben érdekeltségei miatt hagyta és hagyja szabadon garázdálkodni a végrehajtókat, bankárokat, hitelezőket, követeléskezelőket és más szereplőket.
A közlés szerint ennek köszönhető, hogy Völner Pál volt államtitkár szabadlábon védekezhet, míg Schadl György börtön helyett siófoki luxusnyaralójában tartózkodik. A párt állítása szerint birtokukban több órányi, titokban rögzített hangfelvétel van, valamint végrehajtók is hajlandóak tanúvallomásokat tenni.
A feljelentést a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Főosztályán tették meg. A dokumentum szerint dr. Bohács Zsolt, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője több tízmillió forintos kenőpénzekért intézhetett végrehajtói helyeket, legalább hat esetben. A kenőpénzekből a vádak szerint Völner Pálnak is részesednie kellett. A felvételekben az is elhangzik, hogy Schadl elfogásakor Bohács rövid időre külföldre menekült.
A párt állítása szerint a felvételek egy része olyan végrehajtók beszélgetéseit tartalmazza, akiknek fizetniük kellett, de vannak olyan anyagok is, amelyeken a hálózat csúcsán álló személyek hallhatók konkrét bűncselekmények említésével. A Mi Hazánk jelezte: végigkövetik az ügyészségi eljárást, és ha eltussolásra kerülne sor, nemzetközi fórumokon folytatják a jogi lépéseket.
A közlés szerint egy rövid részletet már nyilvánosságra hoztak a hangfelvételekből, jövő héten pedig további anyagokat tesznek közzé. A párt közölte: a források személyazonosságát saját védelmük érdekében nem hozzák nyilvánosságra, ugyanakkor a hatóságoknak a teljes, torzítatlan felvételeket átadják.
