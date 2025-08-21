Háború
Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket
A magyar külügyminiszter szerint teljesen alaptalanok azok a sajtóértesülések, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök telefonon kereste volna Orbán Viktort Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügyében. Szijjártó Péter határozottan kijelentette: ilyen beszélgetés nem történt.2025.08.21 06:16ma.hu
A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Trump közvetlenül azután hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy augusztus 18-án a Fehér Házban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint több európai ország vezetőjével, továbbá az Európai Bizottság és a NATO vezetőivel. A hírügynökség szerint az amerikai elnök a beszélgetés során arra próbálta volna rávenni Orbánt, hogy változtassa meg álláspontját és támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.
Szijjártó azonban egy videóüzenetben világosan cáfolta az értesülést. Mint fogalmazott: „Szeretném leszögezni, hogy ilyen telefonhívás nem volt. Nem hogy a téma nem merült fel, de magáról a beszélgetésről sem beszélhetünk, mert egyszerűen nem történt meg.” A külügyminiszter a hírt „a valaha látott legnagyobb álhírnek” nevezte.
A kijelentés nemcsak az adott értesülést cáfolja, hanem tágabb értelemben is rávilágít arra, hogy a magyar diplomácia igyekszik elhatárolódni azoktól a narratíváktól, amelyek Orbán Viktor külpolitikai mozgásterét szűkíteni próbálják az uniós és transzatlanti vitákban. Az ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire kényes kérdés Ukrajna EU-csatlakozási folyamata, valamint arra is, hogy Magyarország álláspontja ebben a kérdésben a nyugati szövetségi rendszeren belül továbbra is vitákat kelt.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:13 Budapest, mint lehetséges béketárgyalási helyszín - Szijjártó ismét felajánlotta Magyarország szerepvállalását
- 10:59 Gyermekgyilkosság Nagydorogon
- 8:53 Rakétatámadás érte Munkácsot - rengeteg a sebesült
- 6:16 Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket
- 22:49 Ismét megfenyegette a lúgos orvos áldozatát a zaklató
- 20:42 Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rendet
- 18:39 Rubio - az USA továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06