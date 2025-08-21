Háború

Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket

A magyar külügyminiszter szerint teljesen alaptalanok azok a sajtóértesülések, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök telefonon kereste volna Orbán Viktort Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügyében. Szijjártó Péter határozottan kijelentette: ilyen beszélgetés nem történt.

2025.08.21
A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Trump közvetlenül azután hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy augusztus 18-án a Fehér Házban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint több európai ország vezetőjével, továbbá az Európai Bizottság és a NATO vezetőivel. A hírügynökség szerint az amerikai elnök a beszélgetés során arra próbálta volna rávenni Orbánt, hogy változtassa meg álláspontját és támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.

Szijjártó azonban egy videóüzenetben világosan cáfolta az értesülést. Mint fogalmazott: „Szeretném leszögezni, hogy ilyen telefonhívás nem volt. Nem hogy a téma nem merült fel, de magáról a beszélgetésről sem beszélhetünk, mert egyszerűen nem történt meg.” A külügyminiszter a hírt „a valaha látott legnagyobb álhírnek” nevezte.

A kijelentés nemcsak az adott értesülést cáfolja, hanem tágabb értelemben is rávilágít arra, hogy a magyar diplomácia igyekszik elhatárolódni azoktól a narratíváktól, amelyek Orbán Viktor külpolitikai mozgásterét szűkíteni próbálják az uniós és transzatlanti vitákban. Az ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire kényes kérdés Ukrajna EU-csatlakozási folyamata, valamint arra is, hogy Magyarország álláspontja ebben a kérdésben a nyugati szövetségi rendszeren belül továbbra is vitákat kelt.

