Háború

Budapest, mint lehetséges béketárgyalási helyszín - Szijjártó ismét felajánlotta Magyarország szerepvállalását

Magyarország külügyminisztere szerint Budapest alkalmas helyszín lehetne egy esetleges orosz-ukrán béketárgyalásra. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány már többször felajánlotta területét a feleknek, és a javaslat továbbra is érvényben van. 2025.08.21 12:13 ma.hu

Szijjártó Péter videóban reagált a sajtóértesülésekre, miszerint a magyar főváros szóba került Vlagyimir Putyin orosz elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök találkozójának lehetséges helyszíneként. Mint fogalmazott, csak olyan hírekre van értelme reagálni, amelyeknek valóságalapja van, Budapest esetében pedig ez a feltétel teljesül.



A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország már a háború kezdetén, 2022-ben felajánlotta: kész biztosítani a pártatlan és biztonságos környezetet egy orosz–ukrán találkozóhoz. Akkor személyesen jelezte ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek és Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének. Azóta a magyar fél többször is megerősítette, hogy bármikor készen áll a tárgyalások megrendezésére.



Szijjártó szerint Budapest emlegetésének másik oka az, hogy Magyarország a háború évei alatt is fenntartotta kommunikációs csatornáit mind Moszkvával, mind Washingtonnal, és következetesen a párbeszéd folytatását szorgalmazta. Úgy vélte, nincs más európai vezető, aki egyszerre tud egyenrangú hangon tárgyalni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal, mint Orbán Viktor miniszterelnök. Ez szerinte annak köszönhető, hogy Magyarország a kölcsönös tisztelet alapján építette kapcsolatait mind Oroszországgal, mind az Egyesült Államokkal.



A külügyminiszter végül azt is hozzátette, hogy Budapest egyszerűen „jó hely”, amely a nemzetközi diplomácia szempontjából is ismert és elismert város. Magyarország így kész aktívan hozzájárulni a békefolyamat sikeréhez, amennyiben a felek valóban hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni.