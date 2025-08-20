Erőszak
Ismét megfenyegette a lúgos orvos áldozatát a zaklató
A 60 éves R. Lászlót a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai a sértett kihallgatását követően elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.2025.08.20 22:49ma.hu
Egy férfi 2025. augusztus 19-én kora este megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli. A fővárosi rendőrök az esetről érkezett bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, de a fenyegetőző férfi már nem volt a helyszínen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított személlyel.
Emberölés előkészületével gyanúsítják a zaklatót
A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság által zaklatás vétség miatt indított nyomozást a BRFK Életvédelmi Osztálya vette át, az eljárást emberölés előkészülete bűntett megalapozott gyanújával folytatják. A 60 éves R. László gyanúsítotti kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését.
