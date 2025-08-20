Önkormányzat: szennyvíz-jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél

Baleset

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban.

Szennyvíz-jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél - közölte a település önkormányzata. Kiemelték, nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

Az önkormányzat közleményében azt írta, vasárnap a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében. Hozzátették: a vizsgálatok szerint egy medence ürítése során szennyvíz-jellegű víz jutott a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül a Balatonba.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban - emelték ki.
Hozzátették, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben.

A vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és az ellenőrzést követően nem kellett elrendelni fürdési tilalmat. Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és amennyiben vízminőségi problémát, vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.

