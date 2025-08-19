Gyász

Nem tudták megmenteni Szását, a kistigrist

A mindössze négyhónapos kistigris a napokban lett rosszul, miközben testvérével játszott.

2025.08.19 15:00ma.hu
A Fővárosi Állat- és Növénykert szomorú hírről számolt be: elpusztult Szása, a négy hónapos kistigris. Az intézmény közleménye szerint az állat állapota végzetesen romlott, és bár az állatorvosok és gondozók éjt nappallá téve küzdöttek érte, a kezelések nem hoztak érdemi javulást.

A kölyöknél korábban visszatérő rohamok jelentkeztek, amelyek a gyógyszeres kezelés ellenére sem szűntek meg. Állapota fokozatosan súlyosbodott, elveszítette látását, nem evett, és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A megismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapothoz vezettek.

Az állatkert vezetése közölte: Szása elvesztése minden munkatársukat mélyen megrendítette. Hozzátették, felemelő volt látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amelyet a korábbi közleményük után kaptak, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik lélekben az apró nagyragadozó és az életéért küzdő szakemberek mellett álltak.

