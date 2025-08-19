Gyász
Nem tudták megmenteni Szását, a kistigrist
A mindössze négyhónapos kistigris a napokban lett rosszul, miközben testvérével játszott.2025.08.19 15:00ma.hu
A Fővárosi Állat- és Növénykert szomorú hírről számolt be: elpusztult Szása, a négy hónapos kistigris. Az intézmény közleménye szerint az állat állapota végzetesen romlott, és bár az állatorvosok és gondozók éjt nappallá téve küzdöttek érte, a kezelések nem hoztak érdemi javulást.
A kölyöknél korábban visszatérő rohamok jelentkeztek, amelyek a gyógyszeres kezelés ellenére sem szűntek meg. Állapota fokozatosan súlyosbodott, elveszítette látását, nem evett, és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A megismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapothoz vezettek.
Az állatkert vezetése közölte: Szása elvesztése minden munkatársukat mélyen megrendítette. Hozzátették, felemelő volt látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amelyet a korábbi közleményük után kaptak, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik lélekben az apró nagyragadozó és az életéért küzdő szakemberek mellett álltak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 15:00 Nem tudták megmenteni Szását, a kistigrist
- 8:17 Zelenszkij - a washingtoni találkozó volt eddig a legjobb megbeszélés Trumppal
- 6:14 A brit miniszterelnök betanította Zelenszkijt, hogyan viselkedjen Trump társaságában
- 22:53 Trump félbeszakította Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott tárgyalását, hogy Putyinnal egyeztessen
- 20:50 Magyarország az ukrán áramellátás leállítását helyezte kilátásba a kőolajvezeték elleni támadás után
- 18:49 Kigyulladt egy vasúti szerelvény Sárospataknál
- 16:01 Agyvérzést kapott a kistigris az Állatkertben
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06