Energiaválság
Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen
Leállt a szállítás hazánk irányába.2025.08.18 12:48MTI
Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra vezető kőolajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
"Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (...) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák" - hangsúlyozta.
"Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!" - folytatta.
"Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…" - tette hozzá Szijjártó Péter.
