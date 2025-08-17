Gyász
Holtan találtak a híres terepfutó férfira, aki a cél előtt tűnt el
Sokan úgy gondolják, hogy a tragédia felelőssége a verseny szervezőit terheli, mivel a hétvégére a legmagasabb fokozatú hőségriadó volt kiadva, piros jelzéssel, hőségrekorddal.2025.08.17 16:00ma.hu
Véget ért S. Zsolt keresése - írták a Facebookon az országos összefogást szervezők, akik mindent megtettek a híres terepfutó eltűnését követően, hogy rátaláljanak a férfira.
"Mindenkinek köszönjük a példátlan támogatást és országos összefogást, valamint fáradhatatlan munkát amit a keresésben részt vevők részéről tapasztaltunk. Sajnos ez sem volt elég és a legrosszabb hírt kaptuk! Zsoli már az angyalok közt pihen, legyen neki könnyű a föld! Sosem feledünk!" - közölték.
Mint ismeretes, nagy erőkkel keresték a férfit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, aki több mint egy napja tűnt el egy futóversenyen. A fehér sapkát, fehér egyetemi pólót és fekete futónadrágot viselő Zsolt Cserépfaluban, röviddel a cél előtt vált nyomtalanul elérhetetlenné. Azóta rendőrség, önkéntesek és helyiek is részt vettek a felkutatásban.
Sajnos, fals reményt adott az, hogy a hatóságokhoz bejelentés érkezett, miszerint Lillafüreden láttak egy férfit, aki hasonlított az eltűnt futóra.
