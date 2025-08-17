Környezetvédelem

A 11. kerület híres és szeretett vendéglátóhelye szemétteleppé változott

Hatalmas kupi fogadta a Dunaparty Megálló vendégeit.

2025.08.17
Hatalmas fekete zsákokkal tele a Duna part a 11. kerületi Albertfalva egyetlen Duna parti teraszán, a népszerű vendéglátóhely a Facebookon kért elnézést vendégeitől.

A nem kis múltú és forgalmú Dunaparty Megálló nemcsak változatos és finom ételekkel, hanem palackozott italokkal is várja a vendégeit. Ám hiába gyűjtik szelektíven az üvegeket, ha a hulladékelszállító kihagy egy fuvart, már kezelhetetlen mennyiségűvé válnak az üvegek, bezsákozva pedig még rosszabb látványt mutatnak.

