Környezetvédelem
A 11. kerület híres és szeretett vendéglátóhelye szemétteleppé változott
Hatalmas kupi fogadta a Dunaparty Megálló vendégeit.2025.08.17 08:02ma.hu
Hatalmas fekete zsákokkal tele a Duna part a 11. kerületi Albertfalva egyetlen Duna parti teraszán, a népszerű vendéglátóhely a Facebookon kért elnézést vendégeitől.
A nem kis múltú és forgalmú Dunaparty Megálló nemcsak változatos és finom ételekkel, hanem palackozott italokkal is várja a vendégeit. Ám hiába gyűjtik szelektíven az üvegeket, ha a hulladékelszállító kihagy egy fuvart, már kezelhetetlen mennyiségűvé válnak az üvegek, bezsákozva pedig még rosszabb látványt mutatnak.
