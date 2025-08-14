Botrány

Vörös festékkel öntötték le a magyar nagykövetség kerítését Orbán kijelentése miatt

Diplomáciai feszültség Prágában:.

2025.08.14 14:54ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Prágában politikai indíttatású tiltakozás célpontjává vált a magyar nagykövetség, miután két cseh aktivista, a "Praľský Pérák" és a "Bohemian Queen" néven ismert performanszművész szerdán vörös festékkel öntötte le az épület kerítését. Az akciót a résztvevők szimbolikus figyelmeztetésnek szánták, amely szerintük a háború "véráldozataira" emlékeztet, köztük a civilekre, gyerekekre és kórházi betegekben végződő támadások áldozataira. Az aktivisták az akciót Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatával indokolták, amelyben kijelentette: "Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat." A tiltakozók szerint ezzel Magyarország nyíltan az orosz érdekszféra mellett foglalt állást, miközben hátat fordított a demokratikus Európa alapértékeinek. A performanszról készült felvétel a Csehszlovák Kém közösségi oldalán vált nyilvánossá, tovább fokozva a diplomáciai feszültséget a két ország között.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.