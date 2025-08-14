Botrány
Vörös festékkel öntötték le a magyar nagykövetség kerítését Orbán kijelentése miatt
Diplomáciai feszültség Prágában:.2025.08.14 14:54ma.hu
Prágában politikai indíttatású tiltakozás célpontjává vált a magyar nagykövetség, miután két cseh aktivista, a "Praľský Pérák" és a "Bohemian Queen" néven ismert performanszművész szerdán vörös festékkel öntötte le az épület kerítését. Az akciót a résztvevők szimbolikus figyelmeztetésnek szánták, amely szerintük a háború "véráldozataira" emlékeztet, köztük a civilekre, gyerekekre és kórházi betegekben végződő támadások áldozataira. Az aktivisták az akciót Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatával indokolták, amelyben kijelentette: "Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat." A tiltakozók szerint ezzel Magyarország nyíltan az orosz érdekszféra mellett foglalt állást, miközben hátat fordított a demokratikus Európa alapértékeinek. A performanszról készült felvétel a Csehszlovák Kém közösségi oldalán vált nyilvánossá, tovább fokozva a diplomáciai feszültséget a két ország között.
