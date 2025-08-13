Háború
Orbán Viktor: a magyar érdek egyértelműen az ukrán EU-tagság ellen szól
Nem lehetünk lelketlenek vagy irracionálisak.2025.08.13 18:46MTI
Magyarország érdeke az, hogy soha semmilyen körülmények között ne legyen egy integrációban Ukrajnával, mert Ukrajna európai uniós (EU-) tagsága egyenes út lenne Magyarország elszegényedéséhez - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornán kedden közzétett beszélgetésben.
A kormányfő ugyanakkor hozzátette, "nem lehetünk lelketlenek vagy irracionálisak", valamit tenni kell az ukránokkal.
Kifejtette: az Európai Uniónak stratégiai szövetséget kell kötnie Ukrajnával, de nem szabad tagságot adni, mert ha felveszik Ukrajnát, nem lehet többé kitenni, Magyarország pedig "csak rajtaveszíthet" Ukrajna uniós tagságán.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:46 Orbán Viktor: a magyar érdek egyértelműen az ukrán EU-tagság ellen szól
- 16:40 Személyi és szervezeti változások lépnek életbe a Mol-csoportnál
- 14:39 Harmadfokú hőségriasztás csütörtöktől vasárnapig
- 12:45 Orbán Viktor: Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása
- 10:44 Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján
- 8:43 Halálra éheztette kutyáját egy nógrádi férfi
- 6:06 A 22 év alatti férfiak elhagyhatják Ukrajnát - Zelenszkij
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06