Háború

Orbán Viktor: a magyar érdek egyértelműen az ukrán EU-tagság ellen szól

Magyarország érdeke az, hogy soha semmilyen körülmények között ne legyen egy integrációban Ukrajnával, mert Ukrajna európai uniós (EU-) tagsága egyenes út lenne Magyarország elszegényedéséhez - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornán kedden közzétett beszélgetésben.



A kormányfő ugyanakkor hozzátette, "nem lehetünk lelketlenek vagy irracionálisak", valamit tenni kell az ukránokkal.



Kifejtette: az Európai Uniónak stratégiai szövetséget kell kötnie Ukrajnával, de nem szabad tagságot adni, mert ha felveszik Ukrajnát, nem lehet többé kitenni, Magyarország pedig "csak rajtaveszíthet" Ukrajna uniós tagságán.