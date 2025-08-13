Belföld
Orbán Viktor: Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása
Nekünk egy stabil, működőképes Ukrajna kell.2025.08.13 12:45MTI
Az ukránok pontosan tudják, hogy nekünk nem érdekünk, hogy összedöntsük Ukrajnát, mert egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra és a magyar kisebbség életére, amit Magyarország nem akar vállalni - jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornára feltöltött videóban. Orbán Viktor Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetve hangsúlyozta, hogy az ukránok "azért ilyen pimaszok velünk", miközben bizonyos értelemben a "kezünkben vannak", mert tudják, hogy Magyarország nem érdekelt Ukrajna destabilizációban. Nekünk nem érdekünk Ukrajna összeomlása, "bár egyetlen nap alatt elintézhetnénk" - jegyezte meg. A miniszterelnök kifejtette: Ukrajna az áram és gáz tekintélyes részét Magyarországról kapja, és ha történne egy baleset és "kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll". Miközben tehát az ukránok úgy beszélnek velünk, "ahogy azt rendes ember nem teszi, aközben ki is vannak nekünk szolgáltatva". Nekünk egy stabil, működőképes Ukrajna kell, és az ukránok visszaélnek ezzel a helyzettel - mondta Orbán Viktor.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:46 Orbán Viktor: a magyar érdek egyértelműen az ukrán EU-tagság ellen szól
- 16:40 Személyi és szervezeti változások lépnek életbe a Mol-csoportnál
- 14:39 Harmadfokú hőségriasztás csütörtöktől vasárnapig
- 12:45 Orbán Viktor: Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása
- 10:44 Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján
- 8:43 Halálra éheztette kutyáját egy nógrádi férfi
- 6:06 A 22 év alatti férfiak elhagyhatják Ukrajnát - Zelenszkij
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06