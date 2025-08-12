Sziget Fesztivál

OMSZ: komolyabb beavatkozásra nem volt szükség a Sziget Fesztiválon

1500 esetben nyújtott segítséget az Országos Mentőszolgálat.

2025.08.12 22:46ma.hu
Komolyabb mentőbeavatkozásokra eddig nem volt szükség a Sziget Fesztiválon, rendkívüli esemény nem történt - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kedd délután az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hétfő délutánig az egészségügyi személyzet 1516 esetben nyújtott segítséget jellemzően enyhébb panaszok és rosszullétek, kisebb sérülések miatt, további vizsgálat és ellátás céljából a mentőszolgálat 33 embert szállított valamelyik gyógyintézetbe.

Hozzátették, a rendezvény egészségügyi biztosítását egy csaknem ötvenfős csapat végzi az OMSZ-nél.

