Sziget Fesztivál

OMSZ: komolyabb beavatkozásra nem volt szükség a Sziget Fesztiválon

Komolyabb mentőbeavatkozásokra eddig nem volt szükség a Sziget Fesztiválon, rendkívüli esemény nem történt - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kedd délután az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, hétfő délutánig az egészségügyi személyzet 1516 esetben nyújtott segítséget jellemzően enyhébb panaszok és rosszullétek, kisebb sérülések miatt, további vizsgálat és ellátás céljából a mentőszolgálat 33 embert szállított valamelyik gyógyintézetbe.



Hozzátették, a rendezvény egészségügyi biztosítását egy csaknem ötvenfős csapat végzi az OMSZ-nél.