Újabb szabadstrand nyílt a fővárosban
A szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően.2025.08.12 18:45MTI
Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
Emlékeztettek, a Duna-fürdő létrehozásáról tavasz végén született a döntés. A főváros a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.-t kérte fel, hogy vizsgálja meg, hol és hogyan lehet a fővárosi Duna-partszakaszokon fürdőhelyeket kialakítani.
Hozzátették, a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand kialakítása a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve valósult meg.
A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgálata igazolta, így újabb fővárosi Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra.
A BGYH honlapján közölte, a szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően. A szabadstrand megközelíthető a 33-as autóbusszal, valamint kerékpárral a gáton kijelölt bicikliúton.
A strandot üzemeltető BGYH a megnyitót követően az MTI-vel közölte, hogy a társaság akkreditált laboratóriuma ez év márciusa óta rendszeresen méri a vízminőséget a Duna kiválasztott pontjain. A vízminőségvizsgálatok eredményei biztatók voltak, a víz fürdőzésre alkalmas lehet.
A folyó vízminőségének javulását jól mutatja, hogy víz tisztaságára rendkívül érzékeny, és már kihaltnak hitt Dunavirágzás, azaz a dunai kérész visszatért a Dunára és Budapestre.
Felidézik, a Duna budapesti szakaszán fürdőzésre új helyet kialakítani és üzemeltetni az illetékes szakhatóságok engedélyével lehet a vonatkozó jogszabály alapján. A BGYH a tervezett Duna-fürdők létesítéséhez ez év április közepén elindította az engedélyezési folyamatot.
A Duna-fürdő Árasztó-part (szabadstrand) immár második a fővárosban – az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által üzemeltetett Római Plázs után. A Duna-fürdő üzemeltetését a BGYH végzi épített fürdőihöz hasonlóan a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.
A Dunában való fürdőzéshez szükséges szolgáltatások a hatósági elvárásoknak megfelelően rendelkezésre állnak Árasztó-parton (mosdó, zuhany, ivóvíz a helyszínen, egészségügyi ellátás és vízimentő szolgálat biztosított).
A fürdőzők biztonsága érdekében a Duna vízminőségét az üzemelés időszakában is folyamatosan mérik, nyomon követik. A Duna-fürdő nyitvatartását vízminőség, a folyó vízállása és a csapadékos időjárás befolyásolhatja.
A Duna-fürdő létrejöttében közreműködött Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, a civil szervezetek és kiemelten a Valyo Egyesület.
