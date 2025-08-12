Belföld
Miniszterelnökség: jelentősen gyorsul a fix 3%-os hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezése
A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte.2025.08.12 12:33MTI
A kormány adminisztratív eszközökkel is támogatja és felgyorsítja mindazon beruházásokat, amelyek célja a fiatalok első otthonául szolgáló ingatlanok létrehozása.
Az elmúlt héten a Miniszterelnökségen belül létrejött azt Otthon Start Programiroda, amely feladata a fix 3 százalékos hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából.
Kiemelt fontosságú, hogy a fiatalok számára megfizethető áron épülő lakásfejlesztések mihamarabb megkezdődhessenek, ezért a kormány jelentősen meggyorsítja azok engedélyezési folyamatait.
A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.
A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével - írták.
A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett néhány hónapon belül több ezer újépítésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára, ezzel kielégítve a fiatalok igényeit, stabil megrendelést biztosítva az építőiparnak, ezáltal érdemben hozzájárulva hazánk gazdasági növekedéséhez - olvasható a közleményben.
