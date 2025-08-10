Energiaügyi Minisztérium

Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították. 2025.08.10 10:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Energiaügyi Minisztérium közleményükben azt írta: pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.



Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek - áll a minisztérium közleményében, melyben köszönetet mondtak az emberek türelméért.