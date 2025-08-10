Energiaügyi Minisztérium
Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították.2025.08.10 10:51MTI
Az Energiaügyi Minisztérium közleményükben azt írta: pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.
Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek - áll a minisztérium közleményében, melyben köszönetet mondtak az emberek türelméért.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:02 Folytatódik a hőség a héten
- 20:01 Farkas támadt egy kisgyerekre Hollandiában
- 18:59 Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén
- 16:58 Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, ketten meghaltak
- 14:56 Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán és Örményország amerikai közvetítéssel
- 12:00 BM: ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek
- 10:51 Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06