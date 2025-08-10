Ünnep

Augusztus 20. - Karácsony Gergely: ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat!

A főpolgármester levélben kérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat, és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat.



Karácsony Gergely szombaton a Facebook-oldalán azt írta: a Fidesz-kormány az állami ünnepségek előkészületei miatt a jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot.



Kiemelte: az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja.



"Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz" - közölte, rámutatva: ezt tetézi idén a szerinte teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás.



Karácsony Gergely megjegyezte: miközben a Fidesz egész nyáron "uszított az ellen", hogy a főváros megnyitotta a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, most "egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt" gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak-déli közlekedését.



Kitért arra, munkatársaik hónapokig tervezik, hogy az elkerülhetetlen felújítások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák, ezért a jövő hét végén, augusztus 15-én és 16-án lerövidítik a programokat, és a budai rakpart állami lezárásával párhuzamosan a közúti forgalom használhatja a pesti rakpartot - "addig legalább, amíg a kormány le nem zárja azt is".



"Levélben kértem Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat" - fogalmazott a főpolgármester.