Ünnep
Augusztus 20. - Ideiglenes forgalomkorlátozások Budapesten
Már szombattól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szent István napi programok miatt augusztus 23-ig Budapesten - közölte a rendőrség pénteken a honlapján. A lezárások elsősorban a rakpartokat, a hidakat, a budai Vár, a belváros és a Városliget területét érintik.2025.08.09 14:45MTI
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szakaszos és időszakos lezárások mellett megállási tilalmak is életbe lépnek a város számos pontján. Azon gépjárművek után, amelyeket tilosban parkolás miatt elszállítanak, a tulajdonosok a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.
Augusztus 15-én lezárják a gépjárműforgalom elől 18-án éjfélig, valamint 21-től 23-ig a XI. kerületi Műegyetem rakpart egy szakaszát, a Lánchidat pedig 21-én hajnalig. Augusztus 15-től a gyalogosok nem közlekedhetnek a Margit hídon, 16-tól 21-ig a Szabadság híd északi járdáján sem.
Augusztus 15-től lezárásokra kell számítani a budai és a pesti alsó rakparton, valamint a budai Várban is, majd augusztus 18-ától a XIV. kerületi Kós Károly sétányon.
Augusztus 18-tól augusztus 21-ig lezárják az Erzsébet híd északi és déli járdáját, valamint a buszsávokat, a Szabadság hídon pedig 18-án az útpályát, 19-én pedig a déli járdát is.
A lezárások 19-től érintik a Szent Gellért teret és a Budafoki utat, továbbá az V. kerületi Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig.
Augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között le lesz zárva a Szent István tér, a Széchenyi tér körben és több környező utca. Lezárják 19 órakor 22.30-ig a Margit hidat a gépjármű- és a gyalogosforgalom elől egyaránt, valamint 23 óráig a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat, továbbá a Margitsziget meghatározott részét és több rakparti szakaszt.
