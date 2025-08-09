Tech

Még mindig áll az EESZT

A helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak.

2025.08.09 20:00ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.

Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása azonban továbbra sem működik. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása - ezek most sajnos nem elérhetőek.

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.

Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk - írta az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.