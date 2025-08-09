Tech
Még mindig áll az EESZT
A helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak.2025.08.09 20:00ma.hu
Az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.
A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.
Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása azonban továbbra sem működik. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása - ezek most sajnos nem elérhetőek.
A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.
Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.
Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk - írta az Energiaügyi Minisztérium közleményében.
