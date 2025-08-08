Gyász

Meghalt két magyar katona

Rövid időn belül két tragédia is érte a Magyar Honvédséget - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az egyik eset külföldi szolgálat közben, a másik hazai gyakorlat során történt.

2025.08.08
2025. augusztus 5-én elhunyt egy 47 éves főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszió keretében, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A katona 2024 augusztusa óta vett részt a műveletben az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. A holttest hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

Két nappal később, augusztus 7-én Magyarországon, a Sirok és Kékestető közötti menetgyakorlat során rosszul lett, majd keringése leállt a honvédség egyik 29 éves szakaszvezetőjének. A helyszínen lévő harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet a mentőszolgálat kiérkezése után folytattak, de az életmentési kísérlet sikertelen volt. A Facebook-kommentek szerint nemsokára lett volna az esküvője.

A halálesetek pontos körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják. 

