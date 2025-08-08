Gyász
Belehalt Szamos Miklós abba, hogy elvesztette élete munkáját
A Ruszwurm bezáratása után pár órával infarktusban meghalt a cukrászlegenda.2025.08.08 10:27ma.hu
Néhány órával azután, hogy a budavári önkormányzat végrehajtók közreműködésével visszavette a legendás Ruszwurm cukrászda üzlethelyiségét, szívinfarktusban elhunyt Szamos Miklós, a cukrászda tulajdonosa és eddigi bérlője – értesült a Blikk. A lap szerint a marcipánjairól is ismert cukrászdinasztia tagja „szó szerint beleszakadt a szíve” abba, hogy elveszítette élete munkáját.
Az 1827 óta a Mátyás-templom közelében működő Ruszwurmot a Szamos család cége 1994-ben szerezte meg – a brandet és a berendezést saját tulajdonba vették, a patinás helyiséget azonban az önkormányzattól bérelték. A 2010-es évek közepén a Fidesz vezetésű kerület jelentős bérletidíj-emelést kezdeményezett, miután több mint két évtizeden át változatlan maradt a fizetendő összeg. A Szamos család nem fogadta el a feltételeket, így hosszú jogvita kezdődött.
A per 2019-ben az önkormányzat győzelmével zárult, a bíróság több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére kötelezte a céget. Mivel az összeg nem érkezett meg, a kerület szerdán végrehajtással visszavette az üzlethelyiséget. Néhány órával később érkezett a hír Szamos Miklós haláláról, aki cukrászmester és okleveles közgazdász is volt.
"A főnökünk nem tudta feldolgozni, hogy elveszíti élete munkáját, és belehalt ebbe a fájdalomba"
