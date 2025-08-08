Állatvédelem

Újabb állatmentő szervezet kényszerült leállásra anyagi okok miatt

A bejelentés szerint a szervezet dolgozói mély szomorúsággal hozzák meg ezt a döntést, hiszen így számos rászoruló, bajba jutott állat marad segítség nélkül. Az üzenet egyben kétségbeesett felhívás is: anyagi támogatás nélkül a mentési tevékenység újraindítása lehetetlen.

Újabb hazai, non-profit alapon működő állatmentő szervezet szívszorító bejelentést tett: anyagi forrásaik kimerülése miatt kénytelenek leállítani a mentéseket. Az utóbbi időszakban több segítségkérő felhívást is közzétettek, ám a befolyt adományok messze elmaradtak a szükségestől, így a mindennapi működés, a menhely fenntartása és a védencek orvosi ellátása is veszélybe került.



A szervezet kiemelte, hogy még az adó 1%-ok teljes kifizetése előtt állnak, ezért erre a bevételre sem támaszkodhatnak. Konkrét példákkal illusztrálták a helyzet súlyosságát: egy életmentő műtétre mindössze a szükséges összeg ötödét sikerült összegyűjteni, míg egy másik, sürgős beavatkozásra szinte semmi nem érkezett. Jelenleg csak az alkalmazottak bérét tudják biztosítani szeptemberig, a további állatmentésekre azonban nincs fedezet.