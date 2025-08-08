Állatvédelem

Újabb állatmentő szervezet kényszerült leállásra anyagi okok miatt

A bejelentés szerint a szervezet dolgozói mély szomorúsággal hozzák meg ezt a döntést, hiszen így számos rászoruló, bajba jutott állat marad segítség nélkül. Az üzenet egyben kétségbeesett felhívás is: anyagi támogatás nélkül a mentési tevékenység újraindítása lehetetlen.

2025.08.08 20:17ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Újabb hazai, non-profit alapon működő állatmentő szervezet szívszorító bejelentést tett: anyagi forrásaik kimerülése miatt kénytelenek leállítani a mentéseket. Az utóbbi időszakban több segítségkérő felhívást is közzétettek, ám a befolyt adományok messze elmaradtak a szükségestől, így a mindennapi működés, a menhely fenntartása és a védencek orvosi ellátása is veszélybe került.

A szervezet kiemelte, hogy még az adó 1%-ok teljes kifizetése előtt állnak, ezért erre a bevételre sem támaszkodhatnak. Konkrét példákkal illusztrálták a helyzet súlyosságát: egy életmentő műtétre mindössze a szükséges összeg ötödét sikerült összegyűjteni, míg egy másik, sürgős beavatkozásra szinte semmi nem érkezett. Jelenleg csak az alkalmazottak bérét tudják biztosítani szeptemberig, a további állatmentésekre azonban nincs fedezet.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.