Demonstráció

Gyanúsítottként hallgatták ki Karácsony Gergelyt

Gyanúsítottként hallgatták ki Karácsony Gergely főpolgármestert a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) rendezvény szervezése ügyében pénteken Budapesten.



Karácsony Gergely a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utcai épületében tartott gyanúsítotti kihallgatása után újságíróknak elmondta: gyülekezési joggal való visszaéléssel gyanúsítják.



A gyanúsítás lényege, hogy a rendőrség által megtiltott rendezvényt megszervezte, illetve azon történő részvételre buzdított - közölte a főpolgármester, aki nevetségesnek nevezte az eljárást, mert - mint fogalmazott - a fővárosi önkormányzat "nem tud a gyülekezési joggal visszaélni, mert nincs neki olyan".



Karácsony Gergely azt mondta: az eljárást megalapozatlan tartja és panasszal él majd.



Közölte: a kihallgatáson kérdésekre nem válaszolt, nyilatkozatott tett, amelynek lényege, hogy a júniusi rendezvény a fővárosi önkormányzat eseménye volt, és mint ilyen, nem vonatkozik rá a gyülekezési törvény.



Az eljárás során mindenki "végtelenül udvarias volt", és "mindenki végtelenül kellemetlenül érezte magát" - mondta Karácsony Gergely, megjegyezve, hogy ő és ügyvédje érezte talán a legkevésbé kellemetlenül magát. "Nem tudok (…) a nyomozóhatóság munkatársaira haragudni, egyszerűen arra a politikai hatalomra haragszom, amely ezt az egész folyamatot elindította" - fogalmazott.



Karácsony Gergely szerint a Budapest Pride ügyében "olyan politikai öngólt még senki nem rúgott, mint Orbán Viktor".



A főpolgármester beszámolója szerint a nyilatkozattételt követően a rabosítás "egy szerény formája" történt, fényképeket készítettek róla.



Karácsony Gergely az eljárást egy "örkényi abszurd drámának" érezte.



Közölte: meglepődne, ha a bíróság elé kerülne az ügy. Szerinte a nyomozást megpróbálják majd valahogy "elfektetni a parlamenti választásokig".



A főpolgármester a kihallgatását követően először a mellette kiálló szimpátiatüntetés résztvevőihez szólt, és arról beszélt: Budapest egy hónappal ezelőtt megüzente az egész világnak, hogy egy szabad és szolidáris város. Azért vonultak fel, mert egy olyan országban szeretnének élni, ahol a jog nem a hatalmat, hanem a polgárokat védi - mondta Karácsony Gergely hangsúlyozva: "vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az".



"Orbán Viktor azt gondolta, hogy van hatalma felettünk. Azért mentük ki, hogy megmutassuk neki és mindenki másnak: nincs hatalmad felettem" - hangoztatta.



Karácsony Gergely kiemelte, attól a néptől lehet elvenni a szabadságát, amelyik hagyja ezt."Tizenöt éven keresztül hagytuk", itt az ideje, hogy megüzenjünk mindenkinek: nem hagyjuk magunkat megfosztani szabadságunktól - fogalmazott.

A főpolgármester szerint hamarosan egy "sorsfordító" parlamenti választás lesz, és azt látni és érezni, hogy jön a változás. Mi azonban nemcsak azt szeretnénk, hogy valami véget érjen, hanem olyan változást akarunk, amely visszavezeti Magyarországot az európai útra, egy olyan országot akarunk, amely végre mindannyiunk közös otthona lesz. - hangsúlyozta Karácsony Gergely.



A főpolgármester mellett kiálló demonstrációt Jámbor András országgyűlési képviselő szervezte, a rendezvényen megjelent mások mellett Dobrev Klára, a DK elnöke is.



Jámbor András beszédében kiemelte: nemcsak arról van szó, hogy Karácsony Gergelyt jogtalanul és igazságtalanul gyanúsítják, hanem arról is, hogy a kormány hogyan próbál rálépni azok lábára, akik mást mernek mondani, mint ők.



Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke hangsúlyozta: kiállnak Karácsony Gergely mellett, aki példát mutatott a cselekedetével.



Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, aki pénteken a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épülete elől jelentkezett be élő videóban a Facebook-on abszurdnak nevezte, hogy nem a "korrupt Orbán-rezsim" haszonélvezőivel szemben indít nyomozást a rendőrség, hanem Karácsony Gergely, egy békés tüntetés és megmozdulás szervezője ellen.



Eközben senki nem tud a Fideszben a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdjáról, de nem nyomoznak a hatvanpusztai milliárdos birtok, Tiborcz István, Rogán Antal és az egész "slepp" több száz milliós táskái, horvát szigetei, dubaji, londoni, New York-i luxusingatlanjai ügyében, és 38 fokban nincsen légkondi a kórházi műtőkben, az iskolákban a tornatanárok tartanak biológiaórát, mert a pedagógusok elmenekültek a rendszerből, és a korrupt rezsim ezermilliárdokat lop el tőlünk - rótta fel, legálisnak minősítve a Budapest Büszkeség menetét.