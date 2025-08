Környezetvédelem

Tiltakozik a visszaváltási díj csökkentése miatt a kereskedők érdekképviselete

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) ellenzi, hogy a visszaváltott palackok után az automatarendszert üzemeltető kiskereskedőknek járó díjat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a felére akarja csökkenteni - közölte az OKSZ.



A visszaváltás eddig is veszteségesen és rosszul működött, de a kereskedelmi láncok mindent megtettek azért, hogy a vásárlók ebből a lehető legkevesebbet érzékeljék - indokolták a tiltakozást.



Számításaik alapján a díjcsökkentés évente további 6,5 milliárd forint bevételkiesést okozna, és nehezményezik azt is, hogy a gépek kapacitását alultervezték, javításuk és a takarításuk ugyancsak akadozik.



Hozzátették, hogy a MOHU a tájékoztatási kötelezettségének sem tesz eleget, és nem egyeztet a kereskedelmi partnerekkel.



A közlemény szerint a kereskedőket csütörtökön tájékoztatták az új díjszabásról, ami szeptember 1-jétől lépne érvénybe. Az OKSZ ennek visszavonása mellett kezdeményezi a költségeket fedező árazás kialakítását is - közölték.



A tavaly bevezetett visszaváltási rendszerben május végéig több mint 2 milliárd palackot, üveget és dobozt váltottak vissza a vásárlók a MOHU korábbi tájékoztatása szerint. Ez 80 százalék körüli visszaváltási arányt jelent, a legmagasabb napi darabszámok meghaladják a 10 milliót.