Környezetvédelem

MOHU: a forgalommal arányosan változik a visszaváltási rendszer kezelésiköltség-számítása

A forgalommal arányosan változik a visszaváltási rendszerben a kezelési költségek számítása, a módosítás újabb kereskedőket ösztönözhet a csatlakozásra - hangsúlyozta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.



A rendszert üzemeltető társaság a forgalom eloszlásával indokolta a változtatást, a kisebb boltok ugyanis további finanszírozásra szorulnak.



Kifejtették, a fajlagos költségek nagyobb forgalom mellett fajlagosan alacsonyabbak, az új számítás ezért sávos rendszerben határozza meg a kereskedőknek járó összegeket. Ennek alapján az automaták eddig egységesen 7,5 forintos palackonkénti kezelési díja a 200 négyzetméter alatti üzletekben 11,5 forintra nő, 200 és 400 négyzetméter között nem változik, 400 négyzetméter feletti alapterületnél 3,5 forintra csökken. A kézi visszaváltási pontoknál eddig 5 forintot kaptak a kereskedők palackonként, ez ugyancsak 11,5 forint lesz a változás értelmében.

Hangsúlyozták: a MOHU a kezelési díjakat úgy állapította meg, hogy azzal megfizesse az automaták miatti többletköltségeket és munkabéreket is.



A közlemény szerint a sávos számítás számos országban bevált gyakorlat, de van olyan is, hogy a kereskedők nem kapnak kezelési költséget, mert a visszaváltás lehetőségét az ebből eredő többletforgalom miatt is megéri biztosítani. Magyarországon csak a legnagyobb üzletláncoknak kötelező a csatlakozás, de a MOHU abban bízik, hogy az új rendszer újabb kereskedőket ösztönöz majd a visszaváltásra - írták.



Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) pénteken közleményben jelezte, hogy nem fogadja el a változtatást. Állásfoglalásuk szerint a rendszer eddig sem működött megfelelően, a kezelési díjak nem fedezték a kereskedők költségeit, és a MOHU a tájékoztatási kötelezettségeinek sem tett eleget.



Becslésük alapján az új számítás további 6,5 milliárd forinttal növelheti a veszteségeiket évente.