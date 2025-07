Védelem

Elbontják a Velence Korzó kerítését

Elbontják a Velence Korzón, a szabadstrand területén önkényesen felállított kerítést - közölte Velence polgármestere a Facebookon kedden.



Krausz György (Fidesz-KDNP) a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a korzót üzemeltető GOMI Kft. "engedély nélkül, a város kifejezett tiltása ellenére" épített kerítést a korzón 2021-ben.



Az önkormányzat birtokvédelmi eljárást indított az ügyben, amely során a jegyző kötelezte a céget a kerítés elbontására, és pénzbírságot is kiszabott. A cégvezető perelt, de a határozat így is végrehajtható maradt - ismertette az előzményeket a polgármester.



Hangsúlyozta: az önkormányzat több alkalommal felszólította a GOMI Kft.-t a bontásra, de mivel ez nem történt meg, a város vezetése most saját hatáskörben hajtja végre a bontást, a költségeket pedig a jogsértő vállalkozóra terheli.



"Nincs több időhúzás, kifogás, jogi trükk" - jelentette ki Krausz György, hozzátéve: Velence önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a közterületek ne kerüljenek magánellenőrzés alá.

"Nem lehet elzárni sem a velenceiek, sem az ide látogató turisták elől ezt a gyönyörű szép partot" - szögezte le, megjegyezve: korzó és a szabadstrand területe a város közösségi színtere, "és az is marad."