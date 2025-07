Közlekedés

Lázár János: minden HÉV-vonalat felújít a kormány

A kormány tervezi valamennyi HÉV-vonal felújítását, a munkálatokat pedig a szentendrei HÉV-vel kezdik, ahol sor kerül a teljes pálya, valamennyi állomás és az összes szerelvény rekonstrukciójára - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.



Lázár János közölte: még ebben az évben elkezdődik 54 új HÉV-szerelvény beszerzése, továbbá nem csupán a szentendreire, hanem miniszterként valamennyi HÉV-vonalra kiadta a rekonstrukció tervezési megbízását.



"Minden HÉV-vonalat fel akarunk újítani és a HÉV-járműveket le fogjuk cserélni új járművekbe" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, ez annál is inkább szükséges, mert a Magyarországon futó 100 HÉV-szerelvény mindegyike elérte a 60 éves kort.



Kiemelte, "mi vagyunk az a kormány", amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán. Az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.



Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán; szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra, és az összes létező híd teljes felújítására.



Vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő "hídstruktúrát" is fel kell újítani - sorolta Lázár János, aki a videó szerint mindezt a hozzá érkező kérdésekre válaszolva közölte.