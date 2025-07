Belpolitika

Hadházy Ákos: a hatalom elbizonytalanodott

2025.07.19 20:41 MTI

A hatalom elbizonytalanodott, de nagyon téved az, aki azt gondolja, nincs más teendő, mint a centiket vágni, mert nem tudni, mi várható ősszel és mit csinálhat a kormány tavasszal, ezért nem hagyják abba a tüntetéseket - mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Budapesten szombaton.



Az ellenzéki politikus a Ferenciek terén a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen 18. alkalommal megtartott demonstráción azt mondta, a miniszterelnök március 15-én még azt közölte, hogy húsvétra készen lesznek mindennel, ki fognak tiltani magyar honfitársakat, kettős állampolgárokat, be fognak tiltani újságokat, civil szervezeteket, elintézik, hogy ne legyen Pride. Ehhez képest a Pride több százezres tüntetés lett, és egyelőre az "ellehetetlenítési törvényt sem merték megszavazni".



Hadházy Ákos a tüntetések eredményeit értékelve hangsúlyozta, túl keveset értek el, de ahhoz túl sokat, hogy abbahagyják a demonstrációkat.



A célt nem érték el, hiszen a céljuk az volt, hogy elérjék a "technofasiszta törvény" és az "ellehetetlenítési törvénytervezet" visszavonását, azonban nagyon komoly részeredményeik vannak, és ezeket nem veszélyeztethetik - fogalmazott.



A képviselő a részeredményekre példaként hozta fel, hogy elszánt emberek részvételével hétről hétre megtartott demonstrációk zavarták a hatalmat, az ellenzéknek is megmutatták, mire van szükség, mi az, hogy követelés, továbbá bekerült a közbeszédbe, és politológusok, politikusok is egyre inkább elkezdtek annak a lehetőségéről beszélni, hogy "itt el lehet csalni a választásokat".



Hadházy Ákos szavai szerint a Pride hatalmas pofon volt a hatalomnak, de itt nem hagyhatják annyiban, mert akkor "teljes tévedésben lennének", és "nem panaszkodni kell, nem üzeneteket kell a kormánynak küldeni", hanem ki kell követelni a tisztességes választások feltételeit, "ki kell követelni ezeknek az aljas törvényeknek a visszavonását".



"Ezért van arra a bizonyos parázsra szükség, ha van parázs, akkor sokkal jobban meggondolják, hogy öntenek-e rá olajat, hogyha csak a hűvös hallgatás van, a fagyos hallgatás, a fagyos beletörődés, meg a csendes reménykedés, akkor locsolni fogják tonnaszámra a benzint, ha az sem robban be" - fogalmazott.



Hadházy Ákos jelezte, a következő tüntetést augusztus 2-án Hatvanpusztán tervezi megtartani. Magyarázata szerint azért, mert a kormányfő egy vele készült interjúban azt mondta, hogy ahhoz neki semmi köze nincsen, az az édesapjáé, és az egyébként is egy gazdasági épület.



"Na most mit lehet ilyenkor tenni, ha az ember gyanakszik, hogy ez az ember szokott hazudni és nem igaz? Mit lehet csinálni? Oda kell menni, megnézni!" - mondta a politikus.

Hadházy Ákos a tüntetés végén arra a kérte az egybegyűlteket, sétáljanak el a Március 15. térre, ahol fórumot tart.



A vonulók a séta közben megálltak a Kossuth Lajos utcán, fél órára feltartóztatták a forgalmat, majd a Kígyó utcán, a Váci utcán és a Piarista közön keresztül a Március 15. térre mentek.



A téren Hadházy Ákos megtartotta fórumát, a jelenlévők közben előadóművészek gitárjátékát hallgathatták.