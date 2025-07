Közlekedés

MÁV: figyelmeztető piktogramokat festettek a balatoni vasúti átjárókba

A MÁV-csoport közleményében hangsúlyozta: idén már 30 baleset történt a MÁV hálózatán vasúti átjárókban, amelyekben tízen vesztették életüket a KRESZ megszegése vagy figyelmetlenség következtében.



Mint írták, a nyári időszakban különösen sokan indulunk útnak, akár autóval, kerékpárral vagy gyalogosan, ezért ebben az időszakban különösen fontos felhívni a figyelmet a KRESZ szabályainak betartására.

Az újonnan felfestett piktogramokkal többek között a közlekedés közbeni telefonálás és fülhallgató-használat veszélyeire figyelmeztetnek.



"Bízunk abban, hogy a jól elhelyezett, élénk figyelmeztető jelzés még a képernyőre meredés közben is feltűnik" - írták.



A MÁV-csoport beszámolt arról is, hogy a nyári szünet alatt vasútbiztonsági kitelepülésekkel is erősíti a figyelemfelkeltő kampányát a Balaton mentén.



"Célunk, hogy megállítsuk az átkelőket egy pillanatra, és ezzel talán megelőzzünk egy tragédiát. Valószínűleg nem tudjuk majd számszerűsíteni, hány balesetet sikerül elkerülni, de nem is ez számít, hanem az emberélet, és mozdonyvezető kollégáink, akik számára egy-egy baleset komoly lelki terhet jelent" – idézi a közlemény Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szavait, aki egyúttal arra kérte a közlekedőket, hogy a vasúti átjárót minden esetben fokozott figyelemmel közelítsék meg.



"A felelősség közös, az odafigyelés életet menthet" – rögzítette.