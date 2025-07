Ellátás

KTK: a nyugdíjasok a postán átvehetik majd az élelmiszer-utalványt, ha a kézbesítés sikertelen

A nyugdíjasok a postán átvehetik majd az élelmiszer-utalványt, ha a kézbesítés sikertelen - tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) szombaton közleményben az MTI-t.



A közlemény szerint a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról a sajtóban megjelent információk hamisak, félrevezetőek. Ahogy más hasonló esetben, ebben is:

az utalványok kézbesítését a posta végzi, és ha a postai kézbesítés nem lesz sikeres - mert a nyugdíjas esetleg nincs otthon és nem veszi át az utalványt -, az nem fog elveszni, hanem a postán átvehető lesz 10 munkanapig, és erről a posta a szokásos módon értesítőt hagy - tették hozzá.



A kormány eltökélt abban, hogy minden eszközzel fellépjen az indokolatlan áremelések ellen. Az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalvánnyal egy külön támogatást is biztosítanak a nyugdíjasok számára.



A 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz, többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány 2025. december 31-ig lesz beváltható a vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon, és az őstermelőknél is - fűzte hozzá a KTK.