Háború

Ukrán szárazföldi erők: nem bántalmazás okozta egy kárpátaljai magyar katona halálát

Nem bántalmazástól bekövetkezett tüdőembólia okozta az ukrán hadseregben szolgált Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi halálát - közölte az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága csütörtökön ahivatalos Facebook-oldalán.



"A szárazföldi erők parancsnoksága őszinte részvétét fejezi ki Sebestyén József elhunyt katona családjának és hozzátartozóinak, aki az ukrán fegyveres erők egyik egységénél teljesített szolgálatot. Mélyen együtt érzünk minden olyan katona elvesztésekor, aki azért csatlakozott a fegyveres erőkhöz, hogy megvédje hazáját a teljes körű agresszióval szemben" - írta a parancsnokság közleményében.



Kifejtette: Sebestyén József ukrán állampolgárt június 14-én "jogos és törvényes alapon" mozgósították az ukrán fegyveres erőkbe, miután alkalmasnak nyilvánították a katonai szolgálatra az orvosi vizsgálatot követően. "2025. június 15-től egy katonai alakulatnál kiképzésen vett részt, majd június 18-án fegyver nélkül önkényesen elhagyta a katonai egység területét, amit egy hivatalos belső vizsgálati jegyzőkönyv is rögzített. A továbbiakban megállapítást nyert, hogy 2025. június 24-én Sebestyén József személyesen jelentkezett a beregszászi központi járási kórház sürgősségi osztályán, ahol akut stresszreakció diagnózist állapítottak meg nála, és pszichiátriai fekvőbeteg-ellátásra utalták be a Beregszászon lévő megyei pszichiátriai központba. A kórházi betegkarton alapján semmilyen testi sérülést sem találtak rajta a vizsgálatok során. A törvényszéki orvosszakértői vélemény megerősítette, hogy a halálának, amely 2025. július 6-án következett be, tüdőartéria tromboembólia volt, testi bántalmazásra utaló külsérelmi nyomok nélkül" - tájékoztatott a parancsomnság.



A közleményben "határozottan visszautasították azokat a feltételezéseket, amelyek kényszermobilizációról, kegyetlen bánásmódról vagy az emberi jogok megsértéséről szólnak" a hadkiegészítő központok vagy bármely más katonai tisztségviselő részéről. "Nyitottak vagyunk az ügy körülményeinek átlátható és törvényes keretek közötti vizsgálatára az ukrán jogszabályoknak megfelelően, és kiállunk a szuverén államok belügyeibe való be nem avatkozás elve mellett. Meggyőződésünk, hogy az objektivitás és a jogszerű eljárások betartása kell, hogy az alapját képezze bármilyen társadalmi vagy nemzetközi kommunikációnak" - szögezték le, hozzátéve, hogy az ukrán fegyveres erők "tiszteletben tartják minden állampolgár jogait, szigorúan betartják a hatályos törvényeket, és minden tőlük telhetőt megtesznek az emberi élet és méltóság megőrzéséért még a háború rendkívül nehéz körülményei között is".