Ellátás

Zsigó Róbert: elkészült a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról szóló rendelet tervezete

Elkészült a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványról szóló kormányrendelet tervezete - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán szerdán.



Zsigó Róbert videójában arról beszélt: a kormány eltökélt abban, hogy minden eszközzel fellép az indokolatlan áremelések ellen.



Elmondta, hogy az árréscsökkentés mellett az utalvánnyal egy külön támogatást biztosítanak a nyugdíjasok számára.



Az államtitkár ismertetése szerint az utalvány papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek.

A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható, nemcsak a vidéki kisboltokban, hanem a nagyobb üzletláncokban, piacokon, sőt az őstermelőknél is - fűzte hozzá.



Kiemelte, hogy a jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik: minden Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár.



Zsigó Róbert jelezte: a tudnivalókról a kellő időben mindig tájékoztatni fogják az időseket.