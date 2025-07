Botrány

Letartóztatták a kőszegi vezető ügyészt - hivatali visszaéléssel gyanúsítják

Letartóztatták Kordé Csabát, a kőszegi járási ügyészség korábbi vezetőjét – erősítette meg szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség. A hivatali visszaélés gyanújával indított eljárás újabb jele annak, hogy a legfőbb ügyészi vezetésváltás után átrendeződések zajlanak az ügyészi karban.



A nyugat-magyarországi Ugytudjuk.hu elsőként számolt be arról, hogy Kordét szerda reggel vették őrizetbe. A Központi Nyomozó Főügyészség a lap érdeklődésére megerősítette: gyanúsítottként hallgattak ki egy korábbi járási vezető ügyészt, aki a vád szerint hivatali ideje alatt, pozícióját felhasználva követett el bűncselekményeket.



A gyanúsított személyazonosságát hivatalosan nem közölték, de a beszámolókból kiderül: Kordé Csaba még a múlt hét szombatig látta el a kőszegi ügyészség vezetését, kinevezését azonban éppen aznap vonta vissza Nagy Gábor Bálint, aki júniusban váltotta az évtizedekig hivatalban lévő Polt Pétert a legfőbb ügyészi poszton.



Kordé neve nem ismeretlen a jogásztársadalomban: 2015-ben Polt még kitüntetésben részesítette „kiemelkedő színvonalon és hivatástudattal végzett eredményes szakmai munkájáért”.



A jelenlegi gyanúsításról azonban egyelőre nem közöltek részleteket, a főügyészség indoklása szerint a „folyamatban lévő nyomozás érdekei” miatt. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség elrendelte Kordé őrizetét, ám a nyomozási bíró végül nem tartotta indokoltnak az előzetes letartóztatást: csupán az érintett személyektől való távoltartást rendelte el.



Az eddigi információk alapján Kordé vallomást tett, ám bűnösségét nem ismerte el.



A jogállamiság szempontjából különösen érzékeny az, ha egy vezető beosztású ügyészt korrupciógyanú éri. A legfőbb ügyészi hivatal átalakulásával párhuzamosan most úgy tűnik, nemcsak intézményi, hanem személyi felelősségre vonások is napirendre kerülhetnek.



Az ügy további fejleményeit a nyomozás előrehaladtával várhatóan később hozzák nyilvánosságra.