Termékvisszahívás

NKFH: francia poharas joghurtot hívtak vissza a forgalomból törött üveg miatt

Törött üvegdarab fordulhat elő a Beillevaire márkájú francia "hagyományos" vagy "ínyenc" joghurt, natúr és gyümölcsös változataiban - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).



A Beillevaire márkájú, 180 grammos kiszerelésű, 2025.07.04. minőségmegőrzési idejű termékeket senki ne fogyassza el - hívták fel a figyelmet közleményükben.



A tájékoztatás szerint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés, hogy törött üveget találtak a francia poharas joghurtban, amely termékből Magyarországra is érkezett szállítmány.



Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazó vállalkozással (Maison Gourmet Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - írták.