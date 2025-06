NATO

Ismét magyar katonaorvos került vezető pozícióba a NATO-ban

A kinevezés nemcsak szakmai elismerés, hanem Magyarország nemzetközi védelmi megítélésének és a magyar katonai egészségügy nemzetközi színvonalának is bizonyítéka. 2025.06.21 08:50

Dr. Vekszler Péter ezredes személyében újabb magyar katonaorvos tölthet be kiemelkedő nemzetközi beosztást: 2025. június 21-től három éven át ő látja el a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának (SHAPE) egészségügyi főnöki feladatait. Megbízatása idején dandártábornoki rendfokozatban teljesít szolgálatot.



A SHAPE egészségügyi főnökeként Dr. Vekszler a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokának (SACEUR) közvetlen egészségügyi főtanácsadója lesz, aki az egészségügyi stratégiaalkotásban, járványügyi válaszadásokban és a NATO missziók egészségügyi támogatásának szervezésében is kulcsszerepet tölt be.



Dr. Vekszler kinevezése nemcsak szakmai elismerés, hanem Magyarország nemzetközi védelmi megítélésének és a magyar katonai egészségügy nemzetközi színvonalának is bizonyítéka. A NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői pozíciójának betöltése tovább erősíti hazánk szerepét a szövetségen belül.