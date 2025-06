Demonstráció

Karácsony Gergely: a főváros megrendezi a szabadságünnepet

A fővárosi önkormányzat jövő szombaton megrendezi a "szabadságünnepet", a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot - kommentálta Karácsony Gergely főpolgármester a rendőrség csütörtöki döntését.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: a BRFK "egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, ezzel az erővel az unikornisok sétáltatását is betilthatta volna".



Mivel a fővárosi önkormányzat nem tett a gyülekezési törvény szerinti bejelentést, a tiltó határozatnak sincs relevanciája - írta.



A főpolgármester leszögezte: "a fővárosi önkormányzat június 28-án, a magyar szabadság napján megrendezi a Budapest Büszkeség szabadságünnepet, mint önkormányzati rendezvényt. És pont."



Karácsony Gergely a rendőrségi határozatra reagáló bejegyzését megelőzően arról írt a közösségi oldalán, hogy a magyar szabadság napja június utolsó szombatja, idén június 28-a, magától értetődő tehát, hogy Budapest "jövő szombaton önkormányzati rendezvénnyel ünnepli a szabadságot."



"A szovjet csapatok kivonulása után 34 évvel, éppen az orosz érdekek bevonulásának árnyékában, a jogtipró hatalmi politika árnyékában kell gondolkozni a szabadságról, nem csak a nemzeti emléknapon. A szabad társadalom, a valóban szabad társadalom azt jelenti, hogy annak polgárai nemcsak a maguk, hanem egymás szabadságáról is gondoskodnak. Amikor mások szabadságát védjük, a magunkét is védjük. Mert vagy együtt vagyunk szabadok, vagy sehogy. Amikor mindenki egyenlő bánásmódban részesül, amikor mindenki hitét, vallását, meggyőződését, orientációját tiszteletben tartják, akkor beszélhetünk szabadságról. Amikor senkit nem érhet igazságtalan megkülönböztetés, akkor beszélhetünk az igazság érvényesüléséről" - fogalmazott a főpolgármester, aki azzal zárta bejegyzését: "ez Budapest hite. Ezért ünnepli a magyar szabadság napját Budapest június 28-án a Budapest Büszkeség önkormányzati rendezvénnyel. Mert a szabadságot betiltani nem lehet".