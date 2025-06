Tech

MVM: júliustól kizárólag elektronikus energiaszámlát kapnak a nem lakossági ügyfelek

Július 1-jétől az energiaszolgáltatók és hálózati elosztó társaságok kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat azon felhasználók részére, akik nem minősülnek lakossági fogyasztónak függetlenül attól, hogy egyetemes szolgáltatás keretében, vagy versenypiacról vételezve szerzik be az energiát - közölte az MVM.



A tájékoztatás szerint az intézkedés a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási és/vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, önkormányzatokat, alapítványokat, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösségeket, illetve azokat a magánszemélyeket érinti, akik gazdasági tevékenységükhöz használnak energiát.



Megjegyezték: az MVM csoport társaságai is kizárólag e-számlát állítanak ki az érintett ügyfélkör részére július 1-jétől. A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy haladéktalanul adják meg e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, amennyiben ezt még nem tették meg.



Az MVM kiemeli, hogy a kötelező e-számla kibocsátás nem kizárólag az egyetemes szolgáltatóra, illetve versenypiaci kereskedőkre vonatkozik, hanem a hálózati elosztótársaságokra is. Az MVM Hálózati társaságai külön felkeresik az érintett vállalkozásokat, hogy az elosztó felé is megadják az elektronikus számla fogadására alkalmas e-mail címüket.



Megjegyezték: az elektronikus számlák kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.