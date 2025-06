Budapest

Megkapta a jogvédelmet a főváros, az Államkincstár nem vonhatja le a szolidaritási hozzájárulást

Helyt adott a bíróság a főváros azonnali jogvédelmi kérelmének, a döntés alapján a Fővárosi Törvényszék a peres eljárás befejezéséig megtiltotta a Magyar Államkincstárnak, hogy szolidaritási hozzájárulás címén őszig beszedési megbízást nyújtson be – közölte a Fővárosi Törvényszék.



Egyúttal elrendelték, hogy alperesként a Magyar Államkincstár fizesse vissza kamataival együtt a főváros számlájáról májusban inkasszált 10,2 milliárd forintot.



A bíróság döntése szerint „a helyi önkormányzatok között is speciális helyzetben lévő, közfeladatainak teljesítése körében több millió lakos ellátásáért felelő felperes a beszedési megbízás teljesülése esetén – likviditásának ellehetetlenülése okán – ezen feladatainak ellátására képtelenné válik”. A bíróság az arányosság elve alapján arra jutott, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása súlyosabb hátrányt okozna, mint amilyennel az azonnali jogvédelemnek a biztosítása jár.



Mint ismeretes, Karácsony Gergely főpolgármester májusban kért azonnali jogvédelmet a bíróságtól, annak érdekében, hogy az állam ne vonhassa le a számlájukról a szolidaritási hozzájárulást. Karácsony szerint 50 milliárd forint a tét, amennyiben pedig nem kapnak jogvédelmet, nem tudják tovább finanszírozni a saját közszolgáltatásaikat. Azt remélik, hogy őszig – ameddig a jogvédelmet kérték – rendeződnek a kormány ellen indított jogi vitáik, illetve ekkor érkezik meg az iparűzési adóból származó bevétel is. A levonások miatt három budapesti cégnek már ki se tudtak kifizetni összesen 9 milliárd forintot.



Pár nappal ezután egy rendkívüli sajtótájékoztatón Karácsony bejelentette, az Államkincstár politikai utasításra, szerinte törvénytelenül leemelt 10,2 milliárdot, a fővárosra kirótt 89 milliárdos szolidaritási adó újabb részletét Budapest számlájáról.



A helyzetre a budapestiek figyelmét nemrég – a Fidesz szerint törvénytelenül – a BKV 10 perces leállásával igyekeztek felhívni. Ez nem sztrájk volt, de a szakszervezetek már jelezték: ha a BKK-n spórol Budapest, akkor az se kizárt.



Bár a kormány álláspontja szerint az elvonások nem túlzóak, és az ország nehéz helyzetében Budapestnek is hozzá kell járulnia a közöshöz, nemrég bejelentették: tárgyalóasztalhoz ülnek a fővárossal. A kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese egyeztetett Karácsonyékkal.



A múlt heti egyeztetésen egyetértettek abban, hogy el kell kerülni az önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó cégeinek fizetésképtelenségét. Ebben, mint elhangzott, szükség esetén a kormány kész segíteni, ha „az önkormányzat gazdálkodásáról teljes körű képet kap”.