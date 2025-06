Kábítószer

Robbanásveszélyes droglabort találtak a rendőrök egy budapesti bérházban - videó

A lakás tulajdonosát kábítószerbirtoklásvétség, valamint közveszély okozása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki és vette őrizetbe a rendőrség. 2025.06.17 12:51 MTI

Egy erzsébetvárosi bérházban "kotyvasztott" amfetamint egy férfi, amikor a rendőrök rajtaütöttek; a lakásba a helyszínelők is csak speciális védőfelszerelésben mehettek be, a robbanásveszélyes helyzetet a katasztrófavédelmi szakemberek szüntették meg - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-vel.



Közleményük szerint a VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei vasárnap hajnalban lakossági bejelentésre mentek egy erzsébetvárosi bérházba, amelynek egyik első emeleti lakásából szúrós szag áradt. A rendőrök egy működő droglabort találtak a lakásban.



A várhatóan egy hétig tartó szemle során a kábítószer előállításához használt eszközökön és vegyületeken kívül mintegy 150 adag amfetamint, 90 adag marihuánát, más kábítószergyanús anyagokat, illetve körülbelül négymillió forintot foglaltak le.



A lakás tulajdonosát kábítószer birtoklása vétség, valamint közveszély okozása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki és vette őrizetbe a rendőrség.



Az eljárás során vizsgálják, hogy a 45 éves férfi csak fogyasztotta, vagy kereskedett is az életveszélyes módon "kotyvasztott" drogokkal - közölték.