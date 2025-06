Közlekedés

MÁV: először ment utasokkal óránként 160 kilométerrel vonat Budapest és Székesfehérvár között - videó

Budapest és Székesfehérvár között első alkalommal ment utasokkal óránként 160 kilométeres sebességgel vonat pénteken - jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.



"A mai óriási utasforgalomban a csoportok számára egy mentesítő vonatot indítottunk Budapestről Balatonszentgyörgyre, és mi is eljöttünk vele, aminek oka, hogy ez az első vonat, ami utasforgalomban Budapest és Székesfehérvár között 160 kilométer per órás sebességgel közlekedhetett" - mondta a vezérigazgató az oldalára feltöltött videóban.



Hozzátette, hogy az elmúlt években lezajlott pálya- és biztosítóberendezés-fejlesztéseknek köszönhetően megkapták a hatósági engedélyt, és ezáltal ezen a vonalszakaszon nagyjából 45 kilométeren lehetségessé vált a 160 kilométer per órás vonatközlekedés.

Június 21-től az itt menetrend szerint közlekedő vonatok is mehetnek 160-nal, ha a jármű képes erre a sebességre. A nyári forgalomban rengeteg Flirt és KISS motorvonat közlekedik erre, késés esetén kihasználva ezt a sebességet, mintegy három percet dolgozhatnak le az esetleges késésből.



A 160 kilométer per órás közlekedés tehát idén még nem kerül menetrendbe, csak a késő vonatok fogják használni, de így is nő a menetrendszerűség és javul a szolgáltatás Budapest és a Balaton között - mondta Hegyi Zsolt.