Kinevezés

Nagy Gábor Bálint: a legfőbb ügyészi megbízatás olyan megtiszteltetés, amely csak egyszer adatik az életben

Ez olyan megtiszteltetés, amely csak egyszer adatik az életben - fogalmazott Nagy Gábor Bálint új legfőbb ügyész tisztségéről, a Legfőbb Ügyészség honlapján csütörtökön közzétett interjúban.



"Cél az, hogy Magyarország ügyészsége magas szakmai színvonalon teljesítő, a hivatásukat örömmel végző kollégák közösségeként lássa el az alkotmányos feladatát. Jó csapatjátékos vagyok, tehát szeretem meghallgatni másoknak az érvekkel alátámasztott szakmai álláspontját, másik oldalról pedig szeretek nyílt kártyákkal játszani" - fogalmazott Nagy Gábor Bálint.



"Magyarország ügyészsége mind a végrehajtó hatalomtól, mind a törvényhozó hatalomtól független" - szögezte le az új legfőbb ügyész.



"Amikor egy politikus feljelent egy másik politikust, akkor ez számunkra úgy csapódik le, hogy egy ember feljelentett egy másik embert. Meghozzuk a szakmai döntéseket a jogszabályok és a szakmai meggyőződésünk alapján, és egyáltalán nincs jelentősége, nem is lehet jelentősége annak, hogy ez által adott esetben milyen érdekeket sértünk, vagy kinek az érdekeit támogatjuk".



A magyar ügyészségnek a váderedményessége az elmúlt években 99 százalék körül mozog, tehát az ügyészség által megvádoltak 99 százalékáról a bíróság is azt mondja, hogy elkövetett bűncselekményt. Ez egy nagyon pozitív arány, "az ügyészség kiemelkedően magas szakmai színvonalon teljesíti feladatát" - mondta Nagy Gábor Bálint.



Nagy változások zajlanak a világban, például az informatika terén, ez pedig új felkészültséget igényel az ügyészség részéről is, egyre kevésbé lesz elkerülhető a specializáció, egyre kevésbé lesz működőképes az ügyészség tudományos és elméleti alapok nélkül - fejtette ki.



Az európai főügyész többször elmondta, hogy a nem részes tagállamok közül messze a magyar ügyészséggel a legjobb az Európai Ügyészség kapcsolata, és ugyanez elmondható az OLAF-ról, az Európai Csalás Elleni Hivatalról is.



A magyar ügyészség szlogenje: törvény és igazság. Ez azt hivatott szimbolizálni, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás része, a jogszabályoknak alárendelten működik, ugyanakkor törekednie kell arra, hogy kiderítse az anyagi igazságot, azaz a tényeket egy adott ügyben - mondta Nagy Gábor Bálint.



Az Országgyűlés szerdán választotta meg legfőbb ügyésznek Nagy Gábor Bálint korábbi Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt.