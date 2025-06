Közlekedés

A MÁV-csoport 300 buszt állított készenlétbe a balatoni vasútvonal zavartalan forgalmának biztosítása érdekében

A balatoni fővonalon történt műszaki hibát szombaton késő estére kijavították, de a zavartalan forgalom biztosítása érdekében 300 autóbusz áll készenlétben vasárnap és hétfőn, hogy egy esetleges újabb vasúti hiba esetén is biztosítani tudják a szolgáltatást - mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnap reggel a budapesti Kelenföldi pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón.



Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: szombaton két műszaki hiba is történt a balatoni fővonalon, ami azért is okozott különösen nagy gondot, mert nagyon sokan utaztak a Balaton felé.



Az ÉKM és a MÁV-csoport rendkívüli intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy ha újra előfordulna bármilyen előre nem látható műszaki probléma, akkor az utasokat megfelelő számú klímás autóbusszal el tudják juttatni úticéljukhoz.



Az államtitkár a minisztérium nevében elnézést kért az utasoktól, és emlékeztetett arra, hogy Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter szombati bejelentése szerint a teljes jegyárat visszatérítik az érintett utasoknak.



Nagy Bálint hangsúlyozta: a kárpótlás csak eszköz, az elsődleges cél a szolgáltatás javítása, minőségének fejlesztése.



Hegyi Zsolt ismertette: vasárnap a 300 autóbuszból 90 a Kelenföldi és a Déli pályaudvarnál várakozik, itt ennyi jármű fér el. További 110 autóbusz áll készenlétben járművezetővel együtt a budapesti telephelyeken, és 100 autóbuszt a Balaton környékére osztottak be, mert az is előfordulhat, hogy a visszafelé jövő forgalom nagyobb lesz.



A vasárnap reggel jól indult, a vonatok menetrendszerűen közlekednek, de megvan a kiegészítő lehetőség, ami segíti, hogy ne merülhessen fel akadály a szolgáltatásban - mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója.



A műszaki hibát elhárítottak, de a MÁV szakemberei ügyeletben vannak, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni - tette hozzá.



Hegyi Zsolt úgy fogalmazott: egy olyan sorompóhibánál, ahol már a szállító szakemberei és a vasúttársaság mérnökei is ott vannak, és a hibát 12 óra alatt lehet csak elhárítani, "ott valami egészen biztosan nincs rendben".



A vezérigazgató felidézte: emiatt szombaton vizsgálatot rendelt el, amely kedden elkezdődik annak érdekében, hogy a jövőben ezeket a hibákat meg tudják előzni.



A MÁV-csoport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón szintén elnézést kért az utasoktól.