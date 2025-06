Demonstráció

Gulyás Gergely: a Pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani

A kormány álláspontja szerint a Pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani, a kérdés az, hogy a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása vagy pedig a provokáció - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfón.



Gulyás Gergely a Pride-dal kapcsolatban megnövekedett sajtó- és nemzetközi érdeklődésre hivatkozva hangsúlyozta: ismételten egyértelművé teszik azt az álláspontjukat, hogy a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni.



Hangsúlyozta: a kormány nem a szexuális kisebbségek ellen, hanem a gyermekek védelmében kíván fellépni.



Kijelentette: a kormány határozott véleménye, hogy a Pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani, ezért is ajánlották fel a Kincsem Parkot helyszínként a szervezőknek, de ők akár más helyszínt is választhatnak.



A kérdés jelenleg az, hogy a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása vagy pedig a provokáció - mondta a miniszter, hozzátéve: ha az előbbi, akkor a hatóságokkal való együttműködésben a gyermekvédelmi törvény érvényesítése mellett is van erre lehetőség.