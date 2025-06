Erőszak

Letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Gézára és feleségére támadó férfit

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – július 4-ig – elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki múlt vasárnap délután kalapáccsal támadt rá Budapesten Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére.



A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a férfit emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekménnyel gyanúsítják.



A megalapozott gyanú szerint a férfi ismeretlen okból elhatározta, hogy megöli Magyarország egykori külügyminiszterét, ezért különböző eszközöket – kalapácsot, csavarhúzót, gázgyújtót és benzint – magához véve, magát maszkkal, szemüveggel, sapkával és egyéb ruházattal álcázva múlt szerdán kora délután megjelent a sértett lakóhelyének közelében.



Amikor pár órával később a sértett és felesége elhaladt a gyanúsított mellett, a férfi követni kezdte őket, majd egy társasház kapualjában a nála lévő kalapáccsal rájuk támadt, és azzal mindkettejüket fejen ütötte. A további bántalmazást a társasház melletti étterem egyik pincére próbálta megakadályozni, amely közben a terhelt őt is megütötte a kalapáccsal.



A gyanúsított cselekménye következtében a volt külügyminiszter életveszélyes sérülést, míg a felesége és a pincér 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett - ismertették.



Kiemelték, hogy a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete megállapítására lehet alkalmas, amely 10-től 20 évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.



Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés megakadályozása érdekében a gyanúsított a letartóztatását indítványozta.



A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt a cselekmény elkövetése után elmenekült a helyszínről, így figyelemmel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés mértékére és a gyanúsított elkövetés után tanúsított magatartására, a bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől megszökne, vagy elrejtőzne - indokolt közleményében a törvényszék, hozzáfűzve, hogy bár a férfi büntetlen előéletű, azonban a cselekményét előre kitervelte, az elkövetéshez különböző, az élet kioltására alkalmas eszközt vitt magával, azonosításának elkerülése érdekében pedig álcázta magát.



A bűncselekményt kitartóan követte el, az ölési szándékot pedig az őt elfogó rendőröknek is megerősítette.



A labilis személyiségű terhelt saját nyilatkozata szerint pszichiátriai kezelés alatt áll, gyógyszert szed, erre tekintettel a bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a terhelt a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné, vagy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el - tudatták közleményükben.

A fentiek alapján a bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a terhelt letartóztatásával látta biztosítottnak - áll a Fővárosi Törvényszék közleményében.



A végzés nem végleges.