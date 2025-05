EU

Orbán Viktor: a brüsszeli tervek gazdaságilag lenulláznák Magyarországot

Brüsszelben olyan tervek vannak az asztalon, amelyek Ukrajna támogatására hivatkozva olyan elvárásokat fogalmaznak meg Magyarországgal szemben, amelyek gazdaságilag lenulláznák hazánkat - mondta a miniszterelnök pénteken Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlésén.



Orbán Viktor kijelentette: Brüsszelből folyamatosan követelik, hogy Magyarország emelje meg a munkát terhelő adókat, vezessen be új zöld adókat, folyamatosan közös uniós hitelek felvételére, és a vállalkozások agyonszabályozására kényszerítik Magyarországot.



"Mi ezt mind nem csináljuk", a magyar kormány nem Brüsszel végrehajtói hivatala - hangsúlyozta, és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar gazdaságot a magyar gazdasági érdekek mentén kell irányítani.



Inkább vitatkozunk, néha vétózunk is, aztán tárgyalunk, és végül megegyezünk, mint az európai uniós pénzek esetében is tettük - fogalmazott.



A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövőt illetően Magyarország előtt két út áll: az egyik az adóemelések útja, amit az ellenzék képvisel, a másik pedig a nemzeti gazdaságpolitika útja, ami a teljesítmény és az adócsökkentés pártján áll.