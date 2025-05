Budapest

Karácsony Gergely: törvénytelenül emeltek le Budapest számlájáról több mint 10 milliárd forintot

A főváros legfontosabb célja a következő hetekben, hónapokban az, hogy a fővárosi intézményeknél dolgozó mintegy 27 ezer ember nettó bérét ki tudják fizetni. 2025.05.29 17:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján, miután a Magyar Államkincstár "törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot".



A főpolgármester emlékeztetett: kedden benyújtották a bíróságnak az azonnali jogvédelem iránti kérelmet. Szerdán nem volt inkasszálás, pedig akkor volt a határidő, csütörtökön "csapott le az államkincstár a budapestiek pénzére", holott az azonnali jogvédelem a bíróság döntéséig azonnali jogvédelmet jelent, így ez a lépés teljes mértékben törvénytelen és erkölcstelen is, mert a főváros működőképességét veszélyezteti - fogalmazott a főpolgármester.



Hangsúlyozta: a főváros legfontosabb célja a következő hetekben, hónapokban az, hogy a fővárosi intézményeknél dolgozó mintegy 27 ezer ember nettó bérét ki tudják fizetni.



Az érintett három céget arra kérik, hogy átmeneti pénzügyi eszközökkel próbálják kigazdálkodni a hiányzó 9-10 milliárd forintot. Továbbá a kollégáit arra kérte, hogy a beruházásokkal kapcsolatos kifizetéseket halasszák el szeptemberig - közölte. Hozzátette: ez azzal járhat, hogy kisebb beruházások csúszni fognak.



Felvetette, "lehet, hogy csak valami fatális véletlen", szakmai mulasztás miatt történt meg az inkasszó, és "az egész mögött nincs valamilyen magasabb politikai döntés". Ugyanakkor - mint mondta - ez az elmúlt évek történéseit ismerve "nem nagyon valószínű", és "sokkal valószínűbb, hogy valakik, magas politikai körökből politikai utasítást adtak az államkincstárnak, hogy törvénytelenül emeljék le az összeget a főváros folyószámlájáról".



Amennyiben az államkincstár a csütörtöki levelére válaszul nem utalja vissza a szóban forgó összeget, akkor hivatali visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.



"Ismeretlen tettes ellen, bár tudom, hogy a döntés a Karmelitásban született" - jegyezte meg.



A főpolgármester elmondta, az azonnali jogvédelem mellett ideiglenes intézkedési kérelmet is benyújtanak, hogy a bíróság utaltassa vissza a 10 milliárd forintot.



A város működőképességének megőrzése érdekében felállítottak egy likviditási munkacsoportot, továbbá egyeztetésre hívja a fővárosi önkormányzattal szerződésben lévő szakszervezetek képviselőit, és a jövő héten tárgyalásokat kezd minden fővárosi intézménnyel, közszolgáltató céggel, valamint a Fővárosi Közgyűlés frakcióival is, annak érdekében, hogy a rendkívüli helyzetet orvosolni tudják - közölte.



Karácsony Gergely kitért arra is, hogy elkészült a főváros pénzügyi helyzetének úgynevezett fehér könyve, amelyet elérhetővé tesznek a budapest.hu oldalon.

Megismételte: Budapest idei költségvetése jogszerű, és a fővárosiak érdekeit szolgálja. A főváros a kormánnyal vitában áll a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt, és ennek tétje több mint 50 milliárd forint.



A főváros évek óta nettó befizetője a központi költségvetésnek. Ennek az alaptörvénysértő helyzetnek a kimondását várják a bíróságtól, és ameddig ez nem történik meg, addig azonnali jogvédelemre van szüksége a fővárosi önkormányzatnak, hogy Budapest működőképességét megőrizzék - mondta.



Szólt arról, hogy fel kell készülniük arra az esetre is, ha nem kapnák meg az azonnali jogvédelmet, ezért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai vészforgatókönyvet is készítenek.



Kérdésekre válaszolva elmondta: az elmúlt időszakban számos kezdeményezéssel élt, és a kormány több tagjával tárgyalt is, jelezte a problémákat, de ezek az egyeztetések nem hozták meg azt a politikai döntést, hogy a kormány partnerségét elérjék ebben a helyzetben. Ezért is mennek a bíróságra - fűzte hozzá.



Elmondta, a következő időszakban minden nyomásgyakorlásra alkalmas eszközt mérlegelniük kell.



Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a főváros nem tudja a bruttó bérek adóvonzatait kifizetni.

"Most fontosabb számunkra az", hogy mindenki megkapja a fizetését - hangsúlyozta.



Elmondta azt is, nem terveznek semmilyen közszolgáltatást leállítani, minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy biztosítsák azokat. Azért alakítanak ki vészforgatókönyveket, hogy szembesítsék a döntéshozókat azzal, hogy miről is beszélnek.



"Nagyon remélem, hogy nem kell Budapest közösségi közlekedését leállítanunk azért, hogy a központi költségvetés lyukait a budapestiek pénzéből megpróbálják befoltozni" - fogalmazott.



Karácsony Gergely azt mondta: az elbocsátások nem oldanák meg a problémát, és ha egy nagyon éles politikai helyzet alakulna ki, akkor szerinte a kormánynak át kell vennie adott közszolgáltatásokat.



A rákosrendezői terület megvásárlása és a főváros pénzügyi helyzete között jelenleg nincsen semmilyen összefüggés - ismételte meg a főpolgármester.



Elmondta azt is, hogy sajnálja, de elfogadta Walter Katalin lemondását. A BKK-vezető június végével mondott le, utódjáról egyeztetnek majd az illetékes fővárosi frakciókkal.



A Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) által megfogalmazott kritikára reagálva azt mondta, a frakcióvezető "nem tudja, hogy hol van": Walter Katalin idején a BKK újrakötötte azokat a szerződéseket, amelyeket még Vitézy Dávid kötött még 2014-ben, így már a jegyautomaták harminc százalékkal olcsóbban üzemelnek, és "nem vagyunk a Vitézy Dávid szerint a NER-be bekötött T-Systemsnek kiszolgáltatottjai".



Karácsony Gergely szerint Vitézy Dávidnak arra kellene inkább felelnie, mindezek után miért gondolta azt, hogy F. Zsolt születésnapján beszédet kell mondania.