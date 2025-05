Demonstráció

Magyar Péter: Orbán Viktor hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel és álljon ő is a béke mellé!

A Harcosok Klubja című film azt mutatja be, milyen veszélyes, amikor a társadalmi frusztráció és a hatalmi ambíció egyetlen ember kettős személyiségében találkozik. 2025.05.19 07:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel, a háborús uszítással, a vádaskodással és a hazudozással, álljon ő is a béke mellé – hangoztatta a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, reagálva a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényre.



Magyar Péter a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szajolban úgy fogalmazott, a miniszterelnök ne háborút akarjon szítani, ne harcosok klubját szervezzen, és "ne ásson még nagyobb és mélyebb árkokat magyar és magyar között", ne gyűlöletet keltsen, és ne fenyegesse a magyar testvéreit.



"Miniszterelnök úr, kérjük azt, hogy a frusztrációját, a gyengeségét ne háborúval, ne gyűlöletkeltéssel próbálja elfedni! Próbáljon kormányozni a még hátralévő 11 hónapban, és próbálja meghallani a magyarok segélykiáltását, a magyar vidék segélykiáltását" – mondta a Tisza Párt elnöke.



Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Harcosok Klubja című film azt mutatja be, milyen veszélyes, amikor a társadalmi frusztráció és a hatalmi ambíció egyetlen ember kettős személyiségében találkozik.



Ismertetése szerint a főszereplő a filmben egy idő után már nem tud különbséget tenni a valóság és a saját őrülete között, egy anarchista csoportot hoz létre, végül saját maga ellen kell fordulnia, hogy megállítsa a pusztítást.



Magyar Péter szerint Orbán Viktor "tudatosan választja a megosztást, a gyűlöletet és a rombolást". "Ne tegye tovább ezt miniszterelnök úr!" – szólított fel.



Elmondta, öt napja indultak el Budapestről az egymillió lépés a békéért és a valódi összefogásért, a valódi nemzeti összefogásért menettel, és jövő szombaton érkeznek Nagyváradra.



"Ez az öt nap és rengeteg jóérzésű magyar ember bebizonyította, hogy a magyar társadalom többsége békére és valódi nemzeti összefogásra vágyik" – hangoztatta Magyar Péter.



A Tisza Párt elnöke a vasárnapi romániai elnökválasztásról azt mondta: sorsdöntő nap előtt áll nemcsak Románia, hanem az ott élő magyarok is. "Mi, az anyaországi magyarok a szívünk teljes szeretetével szurkolunk és szorítunk értük, és örömmel látjuk azt", hogy "a magyarlakta vidékeken, így különösen Székelyföldön kiemelkedően magas a részvétel a választáson" - fogalmazott Magyar Péter.