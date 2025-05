Harcosok klubja

Orbán Viktor: ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély

Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Budapesten, a BOK Csarnokban tartott Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen. 2025.05.19 06:36 MTI

A miniszterelnök több ezer résztvevő előtt azt mondta: nem újdonság, hogy Magyarország támadás alatt áll, hiszen a brüsszeli bürokraták, "élükön Sorosékkal", eddig is támadták Magyarországot. "Migránsországot akartak csinálni Magyarországból, át akarták nevelni a gyerekeinket a genderaktivistáikkal, eltörölni a 13. havi nyugdíjat és horror árakat fizettetni a rezsiért, megszerezni és kivinni a magyarok pénzét Magyarországon." - sorolta. Emlékeztetett: 2022-ben kivédték azt a támadást, amikor hat ellenzéki pártot "brüsszeli gazdáik" egyetlen listára toltak össze.



Értékelése szerint, most azonban a helyzet nehezebb, "mert beszálltak az ukránok is."

Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély - rögzítette, hozzátéve: érti őket, hiszen tönkrement az országuk, ami már háború előtt is "működésképtelen csődtömeg volt", "hát még most, a háború közben és után". Úgy értékelt: az ukránok nem tudnak megállni a saját lábukon, "más pénzére van szükségük", ezért akarnak bármi áron és azonnal bejutni az Európai Unióba.



Álláspontja szerint az ukránokat nem érdekli, hogy a háborút is behoznák az EU-ba, hogy tönkreteszik a gazdákat és hogy az ukrán maffia átjáróháza leszünk, de - tette hozzá - "bennünket, magyarokat igenis érdekel!"



Nem akarjuk, hogy belerángassanak bennünket a háborújukba, hogy tönkretegyék a gazdáinkat, hogy Európa legbiztonságosabb országából maffiafészket csináljanak, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. "Nem, nem és nem" - hangoztatta.



Értékelése szerint erről szól a "Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat", "a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány", és ezért akarja Brüsszel a "nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza-Dobrev koalíciót". Ugyanakkor kijelentette: lehet, hogy az ukrán tagság a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk rossz. "Nekik jut a kávé, nekünk marad a zacc." - fogalmazott, hozzátéve, hogy a mi élünk itt a szomszédban,"mi határainkat fogják rohamozni, a mi munkahelyeinket foglalják el, a mi pénzünket fogják odavinni".



Ellen kell és ellen is fogunk állni - jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő azt mondta, a "legnagyobb balszerencse" lenne, ha Brüsszel ás Ukrajna most, amikor Magyarországnak végre sikerült összeszednie magát, átvenné az ország irányítását, megint gyarmatot csinálna belőle és megint kizsebelné a magyar családokat.



Közölte, az igazság a magyarok oldalán áll, de ez kevés, "ha elég lenne, nem veszítettük volna el az országunk kétharmadát". Hozzátette, az igazság mögé erőt kell tenni.



Felidézte, hogy többször is sikerült már győzniük, példaként említette "a migrációs csatát", amely miatt ma az ország "migránsmentes ország", illetve a gyermekek jövőjéért vívott csatát, amelyben megvédték a szülők jogát, hogy dönthessenek gyermekeik neveléséről, és visszaszorították "a természetellenes nézeteket és divatokat". "Ez így is marad, amíg családvédő, nemzeti kormányunk van Magyarországon" - jelentette ki.



Orbán Viktor beszéde elején a "digitális világ szabadságharcosaiként" köszöntötte a rendezvény több ezer résztvevőjét, hangsúlyozva: azok gyűltek össze a Harcosok klubja eseményén, akik jelentkeztek magyar patriótákhoz intézett felhívására. Jelezte: azokat kereste és keresi, akik nemcsak szeretik és tesznek érte, de harcolni is hajlandóak a hazájukért.



Kitért arra, hogy a világ megváltozott, a politikát is elérte az online, a digitális világ.



Elmondta, "továbbra is mi vagyunk a legnagyobb és a legszervezettebb politikai közösség egész Európában", de újítani kell, fel kell költözni a virtuális térbe is. Továbbra is a személyes kapcsolat a legértékesebb minden ember életében, de most az kell, hogy "a digitális térben is mi legyünk a legerősebbek" - fogalmazott, hozzátéve, ezért hozták létre a digitális szabadságharcosok klubját.



Fantasztikusnak nevezte, amit a klub első tízezer tagja elért, "létrehoztátok a digitális honvédség belső magját". Orbán Viktor azt kérte a klub tagjaitól, egy héten belül mindenki hozzon még egy embert, még egy harcost. Azt is kérte, hogy tartsák be a klubszabályokat, és akit hoznak, azért vállaljanak felelősséget, mert nem akarnak kakukktojásokat.



"A jövő hét végén húszezren leszünk. Az ősszel megint duplázunk és januárra elérjük a százezret. Százezer hazáját szerető digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a 26-os választást" - mondta.

A miniszterelnök közölte, az ellenfeleik arc nélkül és sunyin harcolnak, a pénzért és hatalomvágyból, míg a klubtagok arccal harcolnak, szívből és lelkesedésből, és a szív végül legyőzi a pénzt.



"Sok szív kell, és akkor Brüsszel összes pénze, az ukránok összes kémhálózata sem lesz elég, hogy legyőzzön bennünket" - fogalmazott.



A kormányfő azt mondta, az első csata elérkezett, Voks 2025-nek hívják, és a tét óriási, az ellenfél pedig felkészült. Megtalálták az új Hegedűs hadnagyot, éppúgy, mint a törökök Egernél - hangsúlyozta, úgy folytatva, "itt az idő, hogy mi is meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon".



Orbán Viktor azt mondta, amikor mi a hazánkra gondolunk, büszkeséget érzünk, amikor ők gondolnak Magyarországra, dühöt éreznek. "A Tisza-Dobrev koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart, többre tartja Brüsszelt Budapestnél" - mondta.



Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok biztonsága és jóléte. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké - tette hozzá.



Milyen dolog az, hogy külföldről kapott pénzből dolgoznak álcivil szervezetek folyamatosan a magyarok ellen? Milyen dolog egy háborús propagandahálózatot működtetni a saját hazád ellen? - sorolta kérdéseit a kormányfő.



Hozzátette, Amerikában ennek véget vetettek, ideje, hogy Magyarország kövesse az amerikaiakat.



Politikai vita: igen, szólásszabadság: igen, külföldi pénz: nem! - fogalmazott, majd úgy összegzett, aki politikával foglalkozik, ne kaphasson pénzt külföldről.



Kijelentette, ebből nem fognak engedni, mert a haza nem eladó semmi pénzen, és akkor sem, ha a Tisza, a DK, Brüsszel és Kijev egyszerre áll a feje tetejére.



Beszédében a Fidesz elnöke reagált Gyurcsány Ferenc DK-elnök, volt miniszterelnök visszavonulására, és ezt a nemzeti politika győzelmeként értékelte a posztkommunista korszak, "a kommunistákból átmaszkírozott baloldal" felett. Úgy fogalmazott: "Gyurcsány Ferenc lelécelt, állítólag, mert ő maga nem tisztelte meg Magyarországot az igazság minden részletének kibontásával" Hozzátette: "mi azonban lovagias nemzet vagyunk, hiszünk a nőkben és a nőknek, ezért elfogadjuk a bejelentést Klára asszonytól is".

Hangsúlyozta: "nincs többé", "eltűnt a süllyesztőben" a baloldal vezetője, aki "orruknál fogva vezette a magyarokat", devizahitelbe csalta a gyanútlanokat, aki elvette a 13. havi fizetést és nyugdíjat, aki a Magyarország nyakára hozta az IMF-et, és aki "kilövette a békésen tüntető bajtársaink szemét". Mégiscsak van igazság - jegyezte meg.



A "mai vidám vasárnap" másik kacagtató hírének azt nevezte, hogy befejezte a Momentum is, amely "bátor és heroikus" módon úgy döntött, nem indul el a választásokon. A Momentumot "álomgyilkosoknak", nevezte, akik szétverték a magyarok 100 éves álmát, hogy olimpiát rendezhessenek, és úgy értékelt: a párt valóban egy momentum, "egy rövid lábjegyzet" lett a magyar politikatörténetben. "A Jóisten nem bottal vert, köszönjük meg neki, hogy elvégezte helyettünk a munkát" - jegyezte me.



Orbán Viktor arra is kitért: a Jobbik is a "sír szélén egyensúlyoz". Helyesnek és igazságosnak nevezte, hogy"aki a hatalomért és a pénzért bármire hajlandó, még Gyurcsánnyal is összeáll, úgy végzi, mint a Jobbik". Hozzátette: az áruló mindig csak áruló marad és megkapja azt, ami jár neki. "Magyarország nem Júdásnak való vidék" - jegyezte meg.



Orbán Viktor beszéde végén a Harcosok klubja rendezvény résztvevőit arra kérte: ne felejtsék el, hogy továbbra is hisznek a szeretet és az összefogás erejében, hogy igaz ügyet szolgálnak, és harcuk jó harc. Hallgatóságának azt üzente: készen áll arra, hogy ebben a digitális harcban is vezesse őket.



"Fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet. Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk" - jelentette ki Orbán Viktor.